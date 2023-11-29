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22:22, 29 ноября 2023Мир

Европейская страна заявила об опасности отказа от взаимодействия с Россией

Глава МИД Австрии Шалленберг назвал опасным отказ от взаимодействия с Россией

Фото: Pixabay

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг назвал опасным для западных стран отказ от взаимодействия с Россией. Его слова приводит портал Puls24.

Он заявил в преддверии заседания Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), что Западу не следует бояться отношений с Москвой.

«Я считаю, что тенденция погружаться в свои собственные эхо-камеры, когда речь идет о внешней политике, крайне опасна», — подчеркнул Шалленберг.

Министр также приветствовал решение Северной Македонии обеспечить присутствие главы МИД России Сергея Лаврова на заседании в Скопье.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва наблюдает попытки некоторых представителей Запада помешать нормальному участию представителей России в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

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      Марина Совина
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