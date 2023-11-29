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12:15, 29 ноября 2023Бывший СССР

Евросоюз передал Украине только 300 тысяч из обещанного миллиона снарядов

Глава МИД Кулеба: ЕС передал Украине 300 тысяч из обещанного миллиона снарядов

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Из обещанного миллиона снарядов Евросоюз передал Украине лишь 300 тысяч. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает РИА Новости.

Представитель Киева также пообещал поднять вопрос о поставках артиллерийских снарядов на заседании Совета НАТО — Украина 29 ноября в Брюсселе. В рамках встречи планируется обсудить сближение Украины с Североатлантическим альянсом.

Кулеба заявил, что основным препятствием для увеличения производства боеприпасов в Европе являются «тонны технических проблем».

Ранее представители ЕС уже признавали, что не смогут обеспечить Украину миллионом артиллерийских снарядов к марту 2024 года. В случае провала сроков поставок, Европейский союз допускает, что закупит боеприпасы вне блока.

К покупке снарядов для Украины за пределами Евросоюза также призывал президент Латвии Эдгар Ринкевич. По его словам, ЕС необходимо активно поддерживать Киев и заняться укреплением европейской промышленности.

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      Александр Курбатов
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