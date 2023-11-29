Евросоюз передал Украине только 300 тысяч из обещанного миллиона снарядов

Глава МИД Кулеба: ЕС передал Украине 300 тысяч из обещанного миллиона снарядов

Из обещанного миллиона снарядов Евросоюз передал Украине лишь 300 тысяч. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает РИА Новости.

Представитель Киева также пообещал поднять вопрос о поставках артиллерийских снарядов на заседании Совета НАТО — Украина 29 ноября в Брюсселе. В рамках встречи планируется обсудить сближение Украины с Североатлантическим альянсом.

Кулеба заявил, что основным препятствием для увеличения производства боеприпасов в Европе являются «тонны технических проблем».

Ранее представители ЕС уже признавали, что не смогут обеспечить Украину миллионом артиллерийских снарядов к марту 2024 года. В случае провала сроков поставок, Европейский союз допускает, что закупит боеприпасы вне блока.

К покупке снарядов для Украины за пределами Евросоюза также призывал президент Латвии Эдгар Ринкевич. По его словам, ЕС необходимо активно поддерживать Киев и заняться укреплением европейской промышленности.