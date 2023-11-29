«Галатасарай» вырвал ничью у «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов

«Галатасарай» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов

Турецкий «Галатасарай» сыграл вничью с английским «Манчестер Юнайтед» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Стамбуле на «Тюрк Телеком Стэдиум» и завершилась со счетом 3:3. На 11-й минуте счет открыл полузащитник англичан Алехандро Гарначо. На 18-й минуте преимущество команды увеличил хавбек Бруну Фернандеш. На 29-й минуте отставание хозяев сократил полузащитник Хаким Зиеш.

Во втором тайме на 55-й минуте отличился хавбек МЮ Скотт Мактоминей. На 62-й минуте Зиеш сделал дубль. На 71-й минуте вырвал ничью для стамбульцев полузащитник Керем Актюркоглу.

Таким образом, после пяти матчей «Галатасарай» занимает второе место в группе А, набрав пять очков. «Манчестер Юнайтед» располагается на последнем месте, имея в активе четыре очка. Лидирует мюнхенская «Бавария» с 12 очками.