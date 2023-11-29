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10:16, 29 ноября 2023Спорт

Игроки «Шахтера» и «Антверпена» устроили потасовку в матче Лиги чемпионов

Матч «Шахтера» и «Антверпена» в Лиге чемпионов завершился потасовкой футболистов

Фото: Cathrin Mueller / Reuters

Футболисты «Шахтера» и «Антверпена» устроили потасовку после матча группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Гамбурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу украинского клуба. После окончания матча между игроками произошла стычка. На поле также находился персонал обеих команд.

Главный арбитр встречи Бартош Франковски принял решение наказать двух футболистов: полузащитник «Антверпена» Арбнор Муя получил красную карточку, а голкипер «Шахтера» Дмитрий Ризнык — желтую.

«Шахтер» набрал девять очков и остался на третьем месте в турнирной таблице группы Н. «Антверпен», не набравший ни одного очка за пять туров, располагается на последнем четвертом месте.

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