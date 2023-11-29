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13:05, 29 ноября 2023Экономика

Названы категории россиян с возможностью досрочно выйти на пенсию

В 2024 году досрочно выйти на пенсию смогут россияне с большим рабочим стажем
СюжетВыплаты россиянам:

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В 2024 году досрочно выйти на пенсию смогут россияне с большим рабочим стажем. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт Научно-исследовательского института Минфина РФ и портала «Моифинансы.рф» Мария Соловиченко.

Право на выход на пенсию в 2024 году появится у женщин в возрасте 58 лет и мужчин 63 лет. Страховой стаж у них должен быть не менее 15 лет, также должны быть накоплены минимум 28,2 пенсионного балла.

Мужчины с рабочим стажем в 42 года и женщины со стажем в 37 лет могут выйти на пенсию на два года раньше положенного срока, но не ранее достижения 55 лет женщиной и 60 лет мужчиной.

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Также при определенных условиях на два года раньше срока на пенсию могут выйти безработные россияне предпенсионного возраста, которые были уволены по сокращению штата или в связи с ликвидацией организации. Они могут рассчитывать на досрочную пенсию, если стоят на учете в службе занятости, но не могут найти работу. Минимальный рабочий стаж должен составлять 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. Также у них должно быть достаточное для выхода на пенсию количество баллов.

Решение о предложении досрочной страховой пенсии выносит служба занятости, а расчет пенсионного начисления производит Социальный фонд, напомнила Соловиченко.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности. С 1 января 2024 года размер стоимости одного пенсионного коэффициента увеличивается со 129,5 до 133,1 рубля.

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      Мария Черкасова
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