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16:57, 29 ноября 2023Среда обитания

Россиянам назвали самый популярный способ обмана при аренде жилья

ЦИАН: мошенники любят просить предоплату за аренду несуществующего жилья
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Когда дело касается поиска объекта для аренды, мошенники часто просят предоплату, однако самого жилья может вовсе не существовать. Популярный способ обмана назвал россиянам гендиректор ЦИАН Дмитрий Григорьев, передают «Известия».

Он объяснил, что зачастую в качестве предоплаты предлагают перевести пять или десять тысяч рублей. Эта схема особенно популярна при посуточной аренде. Мошенники называются арендодателями, жертва переводит предоплату, а потом оказывается, что никакого объекта не было, рассказал Григорьев.

Также, добавил он, иногда в ЦИАН замечали, что некоторые фотографии в объявлениях уже публиковались в сообщениях с другими адресами. Чтобы обезопасить себя, Григорьев дал совет лично участвовать в сделке и контролировать перевод денежных средств.

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Между тем эксперт компании «ТСН Недвижимость» Алексей Яцюк поделился, что арендодатели-аферисты часто требуют предоплату до показа квартиры. По его словам, такой обман рассчитан на неопытных съемщиков. На мошенников может указать стоимость аренды — если она ниже рыночной, стоит вести себя осторожно. По словам Яцюка, настоящий арендодатель не станет сдавать хорошую квартиру по заниженной цене.

Ранее россиянам рассказали, как обезопасить себя от мошенников при аренде жилья. Для этого эксперты советуют пользоваться услугами проверенных агентств недвижимости.

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      Алина Гончарова
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