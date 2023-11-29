Российская молодежь стала меньше доверять вкладам для сбережений

ВЦИОМ: 58 % молодежи до 35 лет в РФ не доверяют вкладам для сбережений

Больше половины российской городской молодежи (58 процентов) не доверяют банковским вкладам как инструменту для сбережений, причем, чем ниже потребительские возможности граждан, тем больше они сомневаются в рациональности хранения денег в банке. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, передает РБК.

По мнению молодых людей, накопленные средства лучше вкладывать в то, что можно контролировать: например, в бизнес, недвижимость, драгоценные металлы. С прошлого года число респондентов, которые так думают, выросло.

Молодежь также считает, что сейчас накопить на крупную покупку, например квартиру, планомерно откладывая небольшие суммы, невозможно — в этом уверены 13 процентов граждан, а 38 процентов скорее согласны с этим утверждением. В то же время 19 процентов молодых россиян считают, что стратегия не работает и накопить на квартиру можно, только откладывая крупные суммы. С этим скорее согласны еще 30 процентов граждан. Причем чем старше респондент, тем больше он разочаровывается в этой стратегии.

По сравнению с прошлым годом в 2023-м исчезла категория опрошенных, которые копили деньги на будущую пенсию — в 2022 году таких было 13 процентов. При этом появилась и новая категория — тех, чья цель сбережений заключается в переезде в другую страну.

Специалисты ВЦИОМ также зафиксировали, что большинство россиян (70 процентов) по-прежнему считает, что государство должно обеспечивать населению «безбедную старость». Исследователи подчеркнули, что у молодежи есть неуверенность в том, что они сами смогут накопить достаточно средств на пенсию. Абсолютное большинство молодых людей в 2023 году признали, что текущего размера пенсии (в среднем около 20 тысяч рублей) точно (59 процентов) или скорее (28 процентов) не хватило бы на жизнь, будь они пенсионерами сейчас.

Согласно недавнему опросу НАФИ, больше половины (52 процента) россиян не рассчитывают на государственную пенсию в старости — граждане отметили, что хотели бы иметь дополнительные денежные средства. Впрочем, за несколько лет ситуация не сильно изменилась — в 2016 году размер пенсии считали достаточным для жизни только 8 процентов граждан.