«Спартак» проиграл «Оренбургу» в первом матче 1/4 финала России

«Спартак» проиграл «Оренбургу» со счетом 0:1 в первом матче 1/4 финала России

Московский «Спартак» проиграл «Оренбургу» в первом матче 1/4 финала пути РПЛ Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 29 ноября, в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На десятой минуте пенальти реализовал полузащитник Николай Титков. На 40-й минуте красно-белые остались в меньшинстве, после удаления защитника Олега Рябчука.

Ответный поединок состоится 12 марта следующего года в Москве. По его итогам определится полуфиналист турнира.

По итогам группового этапа Кубка России «Спартак» стал лидером группы D, набрав 12 очков. Оренбург расположился на втором месте в группе А с 11 очками.