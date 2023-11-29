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13:45, 29 ноября 2023Наука и техника

США захотели помочь Индии построить космическую станцию

Нельсон: США готовы поучаствовать в строительстве индийской космической станции

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

США готовы принять участие в строительстве индийской космической станции, заявил глава НАСА Билл Нельсон. Об этом сообщает ТАСС.

О том, что американская сторона готова помочь индийской в строительстве околоземной станции, глава НАСА заявил по итогам встречи с представителями Индийской организации космических исследований, которая состоялась в Нью-Дели.

«Я полагаю, что Индия хочет иметь коммерческую космическую станцию к 2040 году. Если Индия захочет, чтобы мы с ней сотрудничали, мы, конечно, будем доступны», — сказал Нельсон.

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Глава НАСА добавил, что окончательное решение по указанному вопросу зависит от Индии.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» на выставке Dubai Airshow 2023, проходившей в ОАЭ, представила облик коммерческого модуля перспективной РОС.

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      Иван Потапов
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