США захотели помочь Индии построить космическую станцию

Нельсон: США готовы поучаствовать в строительстве индийской космической станции

США готовы принять участие в строительстве индийской космической станции, заявил глава НАСА Билл Нельсон. Об этом сообщает ТАСС.

О том, что американская сторона готова помочь индийской в строительстве околоземной станции, глава НАСА заявил по итогам встречи с представителями Индийской организации космических исследований, которая состоялась в Нью-Дели.

«Я полагаю, что Индия хочет иметь коммерческую космическую станцию к 2040 году. Если Индия захочет, чтобы мы с ней сотрудничали, мы, конечно, будем доступны», — сказал Нельсон.

Глава НАСА добавил, что окончательное решение по указанному вопросу зависит от Индии.

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