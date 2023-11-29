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15:09, 29 ноября 2023Наука и техника

В России подготовят операторов «Охотников»

«Ростех»: в России создадут программу обучения операторов ударных БПЛА «Охотник»

Фото: РИА Новости

Программы обучения для подготовки операторов тяжелых ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Охотник» создают в России. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

«На заводе ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация, входит в «Ростех» — прим. «Ленты.ру») в Новосибирске сейчас идет подготовка к изготовлению установочной партии и дальнейшему производству в соответствии с потребностями госзаказчика. Разрабатываются программы обучения летного состава, чтобы обеспечить ускоренное введение в строй подразделений, которые будут оснащаться новым БПЛА», — сообщили в госкорпорации. В «Ростехе» добавили, что сейчас «Охотник» находится на этапе предварительных испытаний.

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Дрон «Охотник» длиной 14 метров выполнен по схеме «летающее крыло». Взлетная масса аппарата, который сможет нести до восьми тонн боевой нагрузки, составляет более 20 тонн. В арсенал беспилотника войдут управляемые бомбы и ракеты.

В июле «Охотник» заметили во время испытательного полета над одним из российских регионов. Беспилотник сопровождал истребитель.

В апреле заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка допустил, что серийный выпуск беспилотников «Охотник» могут начать через два года.

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