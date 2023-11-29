В России подготовят операторов «Охотников»

«Ростех»: в России создадут программу обучения операторов ударных БПЛА «Охотник»

Программы обучения для подготовки операторов тяжелых ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Охотник» создают в России. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

«На заводе ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация, входит в «Ростех» — прим. «Ленты.ру») в Новосибирске сейчас идет подготовка к изготовлению установочной партии и дальнейшему производству в соответствии с потребностями госзаказчика. Разрабатываются программы обучения летного состава, чтобы обеспечить ускоренное введение в строй подразделений, которые будут оснащаться новым БПЛА», — сообщили в госкорпорации. В «Ростехе» добавили, что сейчас «Охотник» находится на этапе предварительных испытаний.

Дрон «Охотник» длиной 14 метров выполнен по схеме «летающее крыло». Взлетная масса аппарата, который сможет нести до восьми тонн боевой нагрузки, составляет более 20 тонн. В арсенал беспилотника войдут управляемые бомбы и ракеты.

В июле «Охотник» заметили во время испытательного полета над одним из российских регионов. Беспилотник сопровождал истребитель.

В апреле заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка допустил, что серийный выпуск беспилотников «Охотник» могут начать через два года.