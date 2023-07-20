Российский «Охотник» попал на видео

Беспилотник «Охотник» заметили во время испытательного полета в сопровождении истребителя

Российский тяжелый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) С-70 «Охотник» заметили во время испытательного полета над одним из российских регионов. Соответствующую запись опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

На записи виден беспилотник в сопровождении истребителя.

Тяжелый ударный дрон «Охотник» массой около 20 тонн создан с использованием технологий истребителя пятого поколения Су-57. Первая выкатка аппарата состоялась в 2018 году. БПЛА сможет нести управляемые ракеты, а также управляемые и свободнопадающие бомбы.

В июне стало известно, что Вооруженные силы России впервые применили «Охотник» для нанесения ударов по военным объектам Вооруженных сил Украины в Сумской области.

В апреле заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка сообщил, что серийное производство тяжелых БПЛА «Охотник» планируется запустить в Новосибирске через два года.

В феврале 2022 года «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России писали, что российские истребители Су-30СМ2 получат возможность управлять дронами «Охотник».