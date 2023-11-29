В российском регионе опровергли решение об усыплении бездомных собак

Власти Магаданской области назвали фейком данные об усыплении бездомных собак

Сообщения о том, что в Магаданской области разрешили усыплять бездомных собак в приютах, не соответствуют действительности. Об этом, опровергая появившиеся данные, заявил пресс-секретарь губернатора российского региона Александр Вяткин, пишет РБК.

«В отдельных новостных агрегаторах появились сообщения (…) о принятом решении по усыплению собак в Магаданской области. Эта информация является фейком и не соответствует действительности. В указе губернатора нет речи про эвтаназию для животных», — сказал он.

По его словам, указ главы Магаданской области содержит в себе возможность уточнения порядка содержания в отношении тяжелобольных и агрессивных собак, при этом постановлений на этот счет не существуют.

В свою очередь, как уточнил РИА Новости член рабочей группы Магаданской областной Думы по этому документу Яков Радченко, ясность в вопросе обращения с бездомными животными внесет постановление правительства региона.

Ранее в Бурятии приняли закон, который в ряде случаев разрешает эвтаназию бездомных животных. В пояснительной записке к документу отмечается, что законопроект допускает умерщвление животных, если в течение 30 дней им не найдут нового хозяина.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, который дает регионам право самим решать судьбу бездомных животных. Инициатива также запрещает самовыгул домашних животных, в том числе собак и кошек, вне специально отведенных для этого мест.