В Санкт-Петербурге запустили производство беспилотников «Ветер»

В Петербурге запустили серийное производство разведывательных дронов «Ветер»

Петербургское предприятие «Котлин-Новатор» запустило в серийное производство разведывательный дрон собственной разработки «Ветер», который является продукцией двойного назначения. Об этом начальник лаборатории беспилотных летательных аппаратов компании Владислав Удальцов сообщил ТАСС.

«Сейчас этот аппарат выходит на серийное производство. Дальше мы будем его оптимизировать и модернизировать. В следующем году планируем производить порядка 100 комплектов в месяц. Увеличение объемов выпуска будет зависеть от заказа и расширения производства», — сказал он.

Отмечается, что «Ветер» разработали в качестве альтернативы китайским дронам. По словам Удальцова, за год работы над проектом выявили ряд проблем беспилотной авиации в России, включая резкий рост цен на расходные материалы, использование незащищенных каналы управления и нехватку электронных компонентов.

Собеседник агентства подчеркнул, что «Ветер» может выйти не только на рынок военной продукции, но и на гражданский — в качестве аппаратуры для аэросъемки.

Квадрокоптер ближнего радиуса действия «Ветер», который весит 1,8 килограмма, может нести до одного килограмма полезной нагрузки. Аппарат развивает скорость до 78 километров в час. Комплекс получил помехозащищенный радиоканал для управления беспилотником и камеру на гиростабилизированном подвесе, способную передавать видео по радиоканалу с разрешением Full HD. Также дрон получил посадочные места для установки системы сброса, позволяющей выполнять ударные задачи.

Ранее в ноябре стало известно, что российский дальний транспортный беспилотник ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа) завершил первый этап летных испытаний.