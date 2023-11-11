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03:36, 11 ноября 2023Наука и техника

Российский беспилотник ТрАМП завершил первый этап летных испытаний

Завершен первый этап летных испытаний дальнего транспортного беспилотника ТрАМП

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский дальний транспортный беспилотник ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа) завершил первый этап летных испытаний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из разработчиков.

В ходе первого этапа испытаний были подтверждены основные тактико-технические характеристики, заложенные при проектировании устройства. В дальнейших полетах будут нарабатывать статистику, изучать работу систем на различных режимах в разнообразных условиях.

Во время испытаний произошла нештатная ситуация: один из двух аппаратов на этапе посадки из-за сбоя автоматики сошел с полосы и потерпел аварию, сейчас его восстанавливают. Специалисты компании уже выясняют причину отказа, внесут коррективы и продолжат доводку изделия, после чего перейдут к полетам с полезной нагрузкой.

В марте сообщалось, что в России начался завершающий этап наземных испытаний беспилотника ТрАМП.

Ранее глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов рассказал, что российский транспортный беспилотник ТрАМП можно будет ремонтировать непосредственно в поле. Он добавил, что аппарат может взлетать с короткой взлетной полосы и осуществлять посадку в сложных условиях.

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      Марина Совина
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