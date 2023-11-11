Российский беспилотник ТрАМП завершил первый этап летных испытаний

Завершен первый этап летных испытаний дальнего транспортного беспилотника ТрАМП

Российский дальний транспортный беспилотник ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа) завершил первый этап летных испытаний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из разработчиков.

В ходе первого этапа испытаний были подтверждены основные тактико-технические характеристики, заложенные при проектировании устройства. В дальнейших полетах будут нарабатывать статистику, изучать работу систем на различных режимах в разнообразных условиях.

Во время испытаний произошла нештатная ситуация: один из двух аппаратов на этапе посадки из-за сбоя автоматики сошел с полосы и потерпел аварию, сейчас его восстанавливают. Специалисты компании уже выясняют причину отказа, внесут коррективы и продолжат доводку изделия, после чего перейдут к полетам с полезной нагрузкой.

В марте сообщалось, что в России начался завершающий этап наземных испытаний беспилотника ТрАМП.

Ранее глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов рассказал, что российский транспортный беспилотник ТрАМП можно будет ремонтировать непосредственно в поле. Он добавил, что аппарат может взлетать с короткой взлетной полосы и осуществлять посадку в сложных условиях.