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06:54, 14 марта 2023Наука и техника

В России начался завершающий этап наземных испытаний беспилотника ТрАМП

В России проходит завершающий этап наземных испытаний транспортного беспилотника ТрАМП

Фото: Kalashnikov Media / Globallookpress.com

В России начался завершающий этап наземных испытаний беспилотника ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа), он проходит в преддверии подготовки к первому полету в апреле, сообщает РИА Новости.

Аппарат прошел руление, проверку и отладку механизмов управления, а также совершил пробежки без отрыва от полосы, чтобы уточнить расчетные параметры.

«ТрАМП выходит на финальный этап подготовки к испытательным полетам. Беспилотник завершает программу наземных испытаний — уже совершены десятки рулений, отработана система управления бортом», — заявил агентству информированный источник.

Отмечается, что в ближайшее время на дрон установят штатный двигатель с трехлопастным винтом и постоянные стойки шасси взамен технологических.

Ранее руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов рассказал, что российский транспортный беспилотник ТрАМП можно будет ремонтировать непосредственно в поле. Он добавил, что аппарат может взлетать с короткой взлетной полосы и осуществлять посадку в сложных условиях.

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Марина Совина
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