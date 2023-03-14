В России проходит завершающий этап наземных испытаний транспортного беспилотника ТрАМП

В России начался завершающий этап наземных испытаний беспилотника ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа), он проходит в преддверии подготовки к первому полету в апреле, сообщает РИА Новости.

Аппарат прошел руление, проверку и отладку механизмов управления, а также совершил пробежки без отрыва от полосы, чтобы уточнить расчетные параметры.

«ТрАМП выходит на финальный этап подготовки к испытательным полетам. Беспилотник завершает программу наземных испытаний — уже совершены десятки рулений, отработана система управления бортом», — заявил агентству информированный источник.

Отмечается, что в ближайшее время на дрон установят штатный двигатель с трехлопастным винтом и постоянные стойки шасси взамен технологических.

Ранее руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов рассказал, что российский транспортный беспилотник ТрАМП можно будет ремонтировать непосредственно в поле. Он добавил, что аппарат может взлетать с короткой взлетной полосы и осуществлять посадку в сложных условиях.

