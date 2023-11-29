Власти США допустили «восстание машин» из-за развития искусственного интеллекта

Вице-президент США Харрис допустила «восстание машин» из-за развития ИИ

«Восстание машин» в связи с развитием искусственного интеллекта (ИИ) становится реальным, заявила вице-президент США Камала Харрис на мероприятии, организованном газетой The New York Times (NYT). Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнила политик, в контексте ИИ возникает много обсуждений экзистенциальных рисков. «Но нужно еще спросить, чьему существованию это угрожает. У нас есть образ Терминатора, Арнольда Шварценеггера и машин против человека. Многие скажут, что к возможности такого нужно относиться серьезно», — отметила она. Власти США допустили «восстание машин», однако уточнили, что это произойдет не сейчас.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о значимости ИИ для человечества. При этом он считает, что ИИ не сможет заменить ключевых специалистов.