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23:42, 29 ноября 2023Наука и техника

Власти США допустили «восстание машин» из-за развития искусственного интеллекта

Вице-президент США Харрис допустила «восстание машин» из-за развития ИИ

Фото: Reuters

«Восстание машин» в связи с развитием искусственного интеллекта (ИИ) становится реальным, заявила вице-президент США Камала Харрис на мероприятии, организованном газетой The New York Times (NYT). Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнила политик, в контексте ИИ возникает много обсуждений экзистенциальных рисков. «Но нужно еще спросить, чьему существованию это угрожает. У нас есть образ Терминатора, Арнольда Шварценеггера и машин против человека. Многие скажут, что к возможности такого нужно относиться серьезно», — отметила она. Власти США допустили «восстание машин», однако уточнили, что это произойдет не сейчас.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о значимости ИИ для человечества. При этом он считает, что ИИ не сможет заменить ключевых специалистов.

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      Марина Совина
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