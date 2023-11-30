Агент 39-летнего Вагнера Лава заявил о его желании перейти в ЦСКА

Агент 39-летнего Вагнера Лава Феррейра заявил о желании игрока перейти в ЦСКА

Агент бразильского нападающего Вагнера Лава Эвандро Феррейра заявил о желании своего клиента перейти в московский ЦСКА. Об этом сообщает Metaratings.

По словам представителя игрока, 39-летний форвард очень хочет завершить карьеру в армейском клубе. «Думаю, болельщики бы обрадовались его возвращению. Мы дали понять, что заинтересованы в этом трансфере, но решение за ЦСКА», — заявил Феррейра.

С июля прошлого года нападающий играет за бразильский «Спорт Ресифе». Его контракт с командой истекает 31 декабря.

Вагнер Лав дважды приходил в ЦСКА. В составе команды он выступал с 2004 по 2011 год, а также играл за клуб в 2013-м. Вместе с ЦСКА бразилец трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз становился обладателем Кубка страны. В 2005 году Лав в составе армейцев завоевал Кубок УЕФА.