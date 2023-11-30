Apple провалилась при разработке собственного модема 5G

MacRumors: Apple прекратила разработку модема 5G из-за неудач

Компания Apple на время прекратила разработку собственного 5G-модема. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты портала сослались на известных инсайдеров из Азии, согласно которым американский IT-гигант временно закрыл программу по разработку собственных модемов. Корпорация планировала производить модемы, работающие в сетях пятого поколения, и устанавливать их в фирменные устройства.

По словам инсайдеров, попытки Apple приблизиться к достижении этой цели закончились провалом. Японские источники рассказали о том, что из-за неудач корпорация свернет многомиллионые инвестиции в проект.

Журналисты MacRumors отметили, что в 2019 году Apple наняла большое количество инженеров и приобрела большую часть бизнеса Intel по производству модемов для смартфонов. Перед специалистами стояла задача разработать собственный модем к 2023 году. Сообщалось, что в этом вопросе Apple отстает от конкурентов «на годы».

В материале говорится, что IT-гигант продолжит закупать модемы у партнеров. Одной из целью разработки собственного оборудования называли снижение зависимости от сторонних производителей.

В конце ноября автор Bloomberg Марк Гурман рассказал, что Apple намерена выпустить на рынок компьютеры с поддержкой сотовой связи. По словам обозревателя, это произойдет, если компания разработает собственный модем.