Раскрыты подробности о найденных в российском поселке человеческих костях

Найденные на берегу Байкала кости могли принадлежать русским первопроходцам

Останки, обнаруженные на берегу Байкала, могли принадлежать русским первопроходцам. Подробности происхождения костей, обнаруженных в поселке Большое Голоустное, изданию «Подъем» раскрыли в правительстве Иркутской области.

Останки были найдены неподалеку от Свято-Никольской церкви. Согласно народному каталогу православной архитектуры, на Голоустном мысе построили зимовье первые землепроходцы. Территорию оградили от местных жителей и туристов. Церковь, как и кресты, была выполнена из дерева и неоднократно горела, архив ее не сохранился, поэтому о местоположении некоторых захоронений служители и не подозревали. Как оказалось, несколько могил располагались всего в трех метрах от воды. В 2022 году берег полностью затопило, вследствие чего кости вымыло наружу.

Захоронения находились в черте поселка, но вдали от жилых домов, турбаз, церкви и кафе. По результатам проб, угрозы заражения нет, поспешили успокоить местные власти. Администрация направила запрос в Русское географическое общество. Дальнейшая судьба захоронений определяется совместно со службой культурного наследия.

В ноябре человеческие кости стало вымывать на берег озера Байкал. Местные жители писали заявления в полицию, но это не давало результата. Впоследствии прокуратура организовала проверку.