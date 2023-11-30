Среда обитания
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12:56, 30 ноября 2023Среда обитания

Раскрыты подробности о найденных в российском поселке человеческих костях

Найденные на берегу Байкала кости могли принадлежать русским первопроходцам

Кадр: Телекомпания «АИСТ»

Останки, обнаруженные на берегу Байкала, могли принадлежать русским первопроходцам. Подробности происхождения костей, обнаруженных в поселке Большое Голоустное, изданию «Подъем» раскрыли в правительстве Иркутской области.

Останки были найдены неподалеку от Свято-Никольской церкви. Согласно народному каталогу православной архитектуры, на Голоустном мысе построили зимовье первые землепроходцы. Территорию оградили от местных жителей и туристов. Церковь, как и кресты, была выполнена из дерева и неоднократно горела, архив ее не сохранился, поэтому о местоположении некоторых захоронений служители и не подозревали. Как оказалось, несколько могил располагались всего в трех метрах от воды. В 2022 году берег полностью затопило, вследствие чего кости вымыло наружу.

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Захоронения находились в черте поселка, но вдали от жилых домов, турбаз, церкви и кафе. По результатам проб, угрозы заражения нет, поспешили успокоить местные власти. Администрация направила запрос в Русское географическое общество. Дальнейшая судьба захоронений определяется совместно со службой культурного наследия.

В ноябре человеческие кости стало вымывать на берег озера Байкал. Местные жители писали заявления в полицию, но это не давало результата. Впоследствии прокуратура организовала проверку.

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      Виктория Клабукова
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