Среда обитания
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17:12, 24 ноября 2023Среда обитания

Российский поселок покрылся человеческими костями

Поселок у берега Байкала покрылся костями с места незаконного захоронения

Фото: Jon Butterworth / Unsplash

Поселок на берегу Байкала Большое Голоустное покрылся человеческими костями. Об этом сообщает Telegram-канал телеканала «Аист-ТВ».

Сообщалось, что местные жители находят останки прямо на берегу. Их вымывает вода с места несанкционированных захоронений. Telegram-канал опубликовал видео, на котором на берегу озера на расстоянии несколько метров друг от друга лежат череп и кости.

Отмечалось, что местные жители писали заявление в полицию, но это не давало результата. Впоследствии прокуратура по Иркутской области организовала проверку, в ходе которой пообещала дать оценку исполнению санитарно-эпидемиологического и иного законодательства.

Ранее на кладбище в Березниках Пермского края заметили пасущихся коров. Жители пожаловались, что выпас скота стал регулярным. Они жаловались на сложившуюся ситуацию в мэрию, но городская администрация не принимала никаких мер против пасущихся парнокопытных.

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      Мария Черкасова
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