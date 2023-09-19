Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:32, 19 сентября 2023Среда обитания

На кладбище в российском городе заметили пасущихся коров

Жители Березников рассказали в соцсетях о регулярном выпасе коров на кладбище

Фото: Unsplash

На кладбище в Березниках Пермского края заметили пасущихся коров. Выпас скота там стал регулярным, жалуются жители Березников в соцсетях.

Фотографии пасущихся животных собрали немало гневных комментариев. Один из жителей даже упомянул об особом статусе этого места. «Это вроде как воинские захоронения, туда попасть только через центральные ворота, почему не выгоняют?! Выгул коров в городской черте запрещен, как бы ни защищали. А если они возле Вечного огня также будут ходить, какашки оставлять, тоже защищать будете?!» — написал он.

Материалы по теме:
На энтузиазме и санкциях За счет чего выживают российские фермеры
На энтузиазме и санкцияхЗа счет чего выживают российские фермеры
2 сентября 2016
«Для нас он — символ жизни» Олени в России были на грани вымирания. Кто и зачем возрождает их популяцию?
«Для нас он — символ жизни»Олени в России были на грани вымирания. Кто и зачем возрождает их популяцию?
27 ноября 2022

Другая жительница Березников напомнила о неоднократных жалобах горожан на хозяйку скота в мэрию. По ее словам, коровы бродят и по городу. «Они по городу бродят, в помойках роются, а их хозяйки потом это молоко продают. Сколько уже об этом писали, а городская администрация никаких мер не принимает. Сколько делали замечаний этим хозяйкам, они только хамят в ответ, говорят, что хотим, то и делаем», — рассказала она.

Ранее москвичи опубликовали фотографии коровы, преградившей дорогу водителям. Многие комментаторы выразили обеспокоенность судьбой животного, оказавшегося на оживленном шоссе.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Клабукова
    Обсудить
    Последние новости

    В Ереване протестующие попытались прорваться к зданию правительства

    Байден заявил о пути России к миру на Украине

    МВД Армении обратилось к населению на фоне протестов в Ереване

    Популярный город Азии захотел платить туристам за посещение баров по вечерам

    Лукашенко раскрыл подробности встречи с Путиным

    В США прокомментировали угрозу жизни военным на учениях в Армении

    Россия продвинет на мировой рынок винтовку «Корд»

    В ОКР оценили отказ украинского борца от фото с россиянином на награждении ЧМ

    Россиянку обвинили в отравлении 270 человек после доставки готовой еды

    Убийцу 22 попутчиков в поездах приговорили к длительному сроку в Подмосковье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости