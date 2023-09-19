На кладбище в российском городе заметили пасущихся коров

Жители Березников рассказали в соцсетях о регулярном выпасе коров на кладбище

На кладбище в Березниках Пермского края заметили пасущихся коров. Выпас скота там стал регулярным, жалуются жители Березников в соцсетях.

Фотографии пасущихся животных собрали немало гневных комментариев. Один из жителей даже упомянул об особом статусе этого места. «Это вроде как воинские захоронения, туда попасть только через центральные ворота, почему не выгоняют?! Выгул коров в городской черте запрещен, как бы ни защищали. А если они возле Вечного огня также будут ходить, какашки оставлять, тоже защищать будете?!» — написал он.

Другая жительница Березников напомнила о неоднократных жалобах горожан на хозяйку скота в мэрию. По ее словам, коровы бродят и по городу. «Они по городу бродят, в помойках роются, а их хозяйки потом это молоко продают. Сколько уже об этом писали, а городская администрация никаких мер не принимает. Сколько делали замечаний этим хозяйкам, они только хамят в ответ, говорят, что хотим, то и делаем», — рассказала она.

Ранее москвичи опубликовали фотографии коровы, преградившей дорогу водителям. Многие комментаторы выразили обеспокоенность судьбой животного, оказавшегося на оживленном шоссе.