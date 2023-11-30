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19:07, 30 ноября 2023Экономика

Британцам начнут доплачивать за сокращение потребления электричества

Британцам будут платить за сокращение потребления электричества по пятницам

Фото: Louis Hansel / Unsplash

Британская национальная энергосистема пообещала в рамках услуги гибкого спроса платить своим клиентам за отключение духовок и посудомоечных машин по вечерам в пятницу, когда спрос на электричество высок. Об этом сообщает Reuters.

Чтобы получать такую оплату в виде дисконтированных векселей, домохозяйствам нужно иметь подписанный договор и сократить потребление электроэнергии на 550 мегаватт в указанный период, говорится в материале.

Прошлой зимой компания уже сообщала о такой акции. Отмечалось, что жители Великобритании могут рассчитывать на получение до шести фунтов стерлингов за каждый сэкономленный киловатт-час, но это не означает, что электроснабжение находится под угрозой.

В Совете ЕС ранее заявили, что к концу текущего десятилетия страны сообщества сократят энергопотребление на 11,7 процента по сравнению с прогнозным показателем Еврокомиссии на 2030 год. Предел потребления конечной энергии (используемой в виде топлива или электричества) будет обязательным для государств — членов ЕС, а цель по снижению потребления первичной энергии (сырой нефти, газа) — ориентировочной.

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      Дмитрий Воронин
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