Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер скончался в возрасте 100 лет в своем доме в Коннектикуте. Газета The Washington Post, опубликовавшая некролог, сослалась на заявление его консалтинговой фирмы.

Причина смерти не уточняется. Однако, исходя из возраста, вероятнее всего речь идет о естественной кончине.

«Будучи одновременно советником по национальной безопасности и госсекретаря, он осуществлял столь плотный контроль над внешней политикой США, с которым редко мог сравниться кто-либо не в ранге президента», — признает издание.

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Киссинджер был первым советником по национальной безопасности и государственным секретарем при президентах Ричарде Никсоне и Джеральде Форде с января 1969 года по январь 1977 года. Он покинул пост в 53 года и после этого четыре десятилетия работал консультантом по стратегическим отношениям с правительствами по всему миру.

Киссинджер хотел добиться разрядки в отношениях СССР и США

Будучи теоретиком разрядки в отношениях с Советским Союзом, доктор Киссинджер подвергался критике за свою позицию. Американские консерваторы сочли его стремление к соглашению с Москвой за предательство стран, входивших в Варшавский договор. Кроме того, его обвиняли в растаптывании американских ценностей.

Госсекретарь США является обладателем Нобелевской премии мира. Он и вьетнамский лидер Ле Дык Тхо разделили награду за секретные переговоры, которые привели к Парижскому соглашению 1973 года и положили конец военному участию США во Вьетнамской войне.

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Знаменитая «челночная дипломатия» Киссинджера после войны на Ближнем Востоке 1973 года помогла стабилизировать отношения между Израилем и его арабскими соседями. При этом он был единственным, кто досконально знал позиции обеих сторон, и каждой из них он сообщал лишь то, что идет на пользу его собственным целям и интересам.

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В Киссинджере увидели дипломата, который ставит стратегические достижения выше прав человека. В частности, некоторые из его критиков заявили, что Парижское соглашение обрекло правительство Южного Вьетнама на мрачную судьбу, поскольку в итоге Северный Вьетнам установил контроль над страной. Также в США высказывали недовольство тем, что он позволил войне продолжаться все три года, пока вел переговоры о сделке, которую он мог заключить с самого начала.

Также Киссинджера обвинили в тайной бомбардировке нейтральной Камбоджи в 1969 году и в наземном вторжении американцев в эту страну в 1970-м. Это расширило конфликт в Юго-Восточной Азии и привело к появлению движения красных кхмеров.

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Кроме того, Киссинджера посчитали соучастником переворотов в Чили в 1973 году и на Кипре в 1974-м, а также карательной операции властей Пакистана по подавлению сепаратистского мятежа.

Киссинджер подчеркивал, что американские власти постоянно должны стремиться быть с Россией и Китаем «в таких отношениях, которые были бы лучше, чем их отношения друг с другом». Однако, указал экс-госсекретарь, нынешняя напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином может перерасти в вооруженный конфликт. «Я считаю, что Китай, учитывая имеющуюся у него мощь, является опасным потенциальным противником [США.] Мы имеем два общества с глобальными историческими взглядами, но разными культурами, которые соперничают друг с другом», — сказал он.