Бывший госсекретарь Киссинджер предрек вооруженный конфликт между США и Китаем

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином может перерасти в вооруженный конфликт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

«Я считаю, что Китай, учитывая имеющуюся у него мощь, является опасным потенциальным противником [США] <...> Мы имеем два общества с глобальными историческими взглядами, но разными культурами, которые соперничают друг с другом», — сказал он.

Киссинджер подчеркнул, что поводом для конфликта может послужить «проблема» в Южно-Китайском море. По его мнению, если стороны не найдут способы решения «по принципу свободы открытого моря», то столкновений не избежать.

Бывший госсекретарь США считает, что возможный конфликт между Пекином и Вашингтоном, учитывая нынешние вооружения, может грозить «уничтожением цивилизации».

Киссинджер призвал стороны к диалогу, «в котором они бы сошлись во мнении о том, что они обладают наиболее опасными в мире средствами». По его словам, США и Китаю следует проводить свою политику «таким образом, чтобы снизить [вероятность] военного конфликта».

Ранее Киссинджер назвал Соединенные Штаты и Китай главной угрозой миру и самому существованию человечества, так как они взяли курс на конфликт друг с другом. Он выразил надежду на то, что в случае встречи лидеров стран, вместо перечисления претензий американский президент скажет: «Господин председатель [КНР], две главные угрозы миру сейчас — это мы двое. В том смысле, что мы имеем возможность уничтожить человечество. Думаю, нам стоит договориться о том, что мы попытаемся избежать такой ситуации», — заявил Киссинджер.