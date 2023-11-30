Врач назвал неожиданное свойство чеснока

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал неожиданное свойство чеснока. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он заявил, что употребление этого продукта помогает снимать воспаления. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи в ответ на вопрос, действительно ли чеснок снимает воспаления, предположила, что продукт не обладает таким свойством. Врач не согласился с предположением женщины и отметил, что чеснок действительно может снимать воспаления. Он добавил, что чеснок содержит огромное количество полезных веществ.

Ранее терапевт Елена Малышева и ее соведущие назвали еще одно полезное свойство чеснока. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале специалисты рассказали, что регулярное употребление ферментированного чеснока помогает снизить артериальное давление.