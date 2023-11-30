Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:17, 30 ноября 2023Интернет и СМИ

Врач назвал неожиданное свойство чеснока

Фото: Unsplash

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал неожиданное свойство чеснока. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он заявил, что употребление этого продукта помогает снимать воспаления. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи в ответ на вопрос, действительно ли чеснок снимает воспаления, предположила, что продукт не обладает таким свойством. Врач не согласился с предположением женщины и отметил, что чеснок действительно может снимать воспаления. Он добавил, что чеснок содержит огромное количество полезных веществ.

Ранее терапевт Елена Малышева и ее соведущие назвали еще одно полезное свойство чеснока. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале специалисты рассказали, что регулярное употребление ферментированного чеснока помогает снизить артериальное давление.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      «Он сейчас будет плакать: денег нет» Путин пошутил над Силуановым из-за просьбы выделить средства из бюджета

      В России блогера оштрафовали на 300 тысяч за нарушение правил размещения рекламы

      Ежегодно погружающийся во тьму на 45 дней российский город осветили

      В Кремле ответили на вопрос об иске о признании движения ЛГБТ экстремистским

      Посольство уточнило данные о пострадавших россиянах в ходе теракта в Израиле

      Во вредных выбросах увидели пользу для бюджета России

      Генконсульство Германии прекратило работу в одном российском городе

      Известную в России оперную певицу оштрафовали на 40 тысяч рублей

      Долги «Почты России» собрались гасить за счет ФНБ

      В Казахстане запретили любую религиозную литературу в школах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости