Опровергнуто сенсационное заявление физиков из Южной Кореи

Китайская академия наук опровергла открытие высокотемпературного сверхпроводника

Ученые Института физики Китайской академии наук (CAS) опровергли сенсационное заявление южнокорейских физиков, согласно которому им удалось открыть первый в мире высокотемпературный сверхпроводник LK-99 на основе свинца и меди. Результаты исследования опубликованы в журнале Matter.

Было замечено, что соединение LK-99 с химической формулой Pb10-xCux(PO4)6O содержит следовое количество сульфида меди (Cu2S). Известно, что это вещество претерпевает структурный фазовый переход при относительно низкой температуре около 400 кельвинов.

Они внимательно изучили транспортные и магнитные свойства чистого Cu2S и LK-99, содержащего эту примесь, и обнаружили, что удельное сопротивление сульфида меди уменьшается на три-четыре порядка при температуре 385 кельвинов, что близко к заявленной температуре сверхпроводящего перехода. Смесь LK-99 и Cu2S также демонстрировала резкий переход удельного сопротивления и проявляла слабые диамагнетические свойства, то есть материал способен отталкиваться от магнитов как при магнитной левитации.

Однако ученые не наблюдали нулевого сопротивления, которое является ключевой характеристикой сверхпроводящего состояния. Таким образом, пишут авторы, LK-99 с примесью сульфида меди претерпевает фазовый переход первого рода (подобно таянию льда или кипению воды), который существенно отличается от сверхпроводящего перехода второго рода.

Ранее в этом году сообщалось, что физики из Южной Кореи заявили о создании первого сверхпроводника, работающего при комнатной температуре и атмосферном давлении, который, по их мнению, откроет новую эру для человечества. Соединение на основе свинца и меди LK-99 якобы проводило электричество без какого-либо сопротивления и способно к магнитной левитации, что было продемонстрировано на видео.