В Windows 11 добавят улучшенную нейросеть

Neowin: Copilot от Microsoft будет работать на базе GPT-4 Turbo

В компании Microsoft намерены улучшить встроенного нейросетевого помощника Copilot. Об этом сообщает издание Neowin.

Журналисты медиа сослались на слова директора Microsoft по рекламе и веб-сервисам Михаила Парахина. Руководитель раскрыл некоторые детали относительно работы Copilot — встроенного ассистента, который использует функции искусственного интеллекта (ИИ).

По словам Парахина, Copilot будет основан на базе GPT-4 Turbo, а не GPT-4 — более мощной модели. Это позволит добавить поддержку контекстного окна размером 128 килобайт. При этом пользователи смогут вводить более точные запросы объемом около 300 страниц текста, тогда как сейчас запрос ограничен 4000 символами.

Также специалист назвал отличия GPT-4 Turbo от актуальной модели. «Она превосходит стандартную GPT-4 по "воспринимаемому интеллекту" — нашему внутреннему показателю того, насколько умной система кажется, когда вы с ней разговариваете», — объяснил Михаил Парахин. По его словам, новая модель имеет более высокую пропускную способность и меньшую задержку.

Сроки появления Copilot на базе GPT-4 Turbo в Windows 11 не раскрываются. Представитель компании уточнил, что новый инструмент будут разворачивать постепенно.

В августе корпорация Microsoft прекратила поддержку голосового помощника Cortana. В компании уточнили, что инженеры фирмы будут сосредоточены на развитии поисковой системы Bing и Windows Copilot.