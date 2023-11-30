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22:38, 30 ноября 2023Бывший СССР

Экс-организатор «Русских маршей» Демушкин задержан в Грузии

Грузия решила депортировать экс-организатора «Русских маршей» Демушкина в Россию

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Бывший организатор «Русских маршей» Дмитрий Демушкин задержан в Тбилиси. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он объяснил, что прилетел в Грузию по делам, но взят под стражу прямо на трапе самолета. При этом у него на руках были билеты и бронь отелей.

Демушкин выяснил, что правительство Грузии не желает его нахождения на территории страны. Было принято решение о его депортации в Россию.

В апреле 2017 года Демушкина обвинили в экстремизме и приговорили к двум с половиной годам заключения с отбыванием наказания в колонии общего режима. В декабре 2019 года Росфинмониторинг исключил Демушкина из списка экстремистов и террористов. Националиста убрали из списка после его обращения в ведомство. Сам он напомнил, что Тверской суд обязал Минфин выплатить ему компенсацию за незаконное уголовное преследование.

В октябре 2014 года Демушкин опубликовал в открытом доступе на своей странице в соцсети две фотографии с баннерами «Русского марша», на которых были выявлены признаки экстремизма. В феврале 2019 года Демушкин вышел на свободу в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК.

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      Марина Совина
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