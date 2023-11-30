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17:02, 30 ноября 2023Наука и техника

Оценена вероятность новой сильной вспышки на Солнце

«Известия»: новые сильные вспышки на Солнце больше не ожидаются

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Группа солнечных пятен, которые породили сильнейшую вспышку 28 ноября, прошла пик своего развития, и астрономы больше не ожидают сильных вспышек. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на старшего научного сотрудника Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев.

Рентгеновский класс прошедшей солнечной вспышки составил М9.8, что очень близко к самому высокому классу мощности X. Однако, по оценкам ученых, новых столь сильных вспышек группа пятен уже не произведет, хотя остается вероятность повторных, более слабых вспышек. Другие группы пятен, общее число которых на диске звезды достигает 12, имеют простую структуру и вряд ли способны на сильную вспышечную активность.

Ранее сообщалось, что Солнце достигнет пика своего текущего цикла активности в 2024 году, на год раньше, чем считали ученые. «Солнечный максимум» наступит в период с января по октябрь 2024 года. По мнению экспертов Центра прогнозирования космической погоды NOAA, пик будет сильнее и продлится дольше, чем прогнозировалось в 2019 году.

Пик солнечной активности в 2024 году также предсказали Ученые Центра передового опыта в области космических наук Индии в IISER. В своих выводах они основывались на наблюдениях за предыдущим циклом и началом текущего.

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      Александр Еникеев
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