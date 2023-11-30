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05:09, 30 ноября 2023Из жизни

Полуголый стриптизер с тортом обрадовал 101-летнюю долгожительницу

Фото: B-D-S Piotr Marcinski / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании 101-летнюю долгожительницу, живущую в доме престарелых, навестил стриптизер. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Уинни Гуд родилась в 1922 году и в прошлом году отметила столетний юбилей. Перед очередным днем рождения она призналась сотрудникам дома престарелых, что хотела бы отпраздновать его с «приятным мужчиной».

Администрация договорилась с ее 70-летним сыном и исполнила ее желание — пригласила в дом престарелых полуголого стриптизера. Когда он преподнес долгожительнице торт, на нем не было ничего, кроме шортов и галстука-бабочки. Женщина обрадовалась и стала хлопать в ладоши.

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У Уинни Гуд два сына, пять внуков и два правнука. По ее словам, секрет долголетия заключается в удачливости. «Еще важно не опускать руки, все время что-то делать, правильно питаться, хорошо спать и наслаждаться жизнью», — добавила она.

Ранее жительница Великобритании Эвелин Хикман, которая отпраздновала свой сотый день рождения, рассказала о секретах долгой жизни. Женщина всегда любила печь сладости и назвала шоколад и печенье секретами долголетия.

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      Олег Парамонов
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