Гособвинение обжаловало приговор осужденного на шесть лет бизнесмена Батурина

Прокуратура обжаловала приговор бизнесмену Батурину, осужденному на 6 лет

Гособвинение подало апелляционное представление на приговор бизнесмену Виктору Батурину, отправленному в колонию за попытку мошенничества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебную базу Симоновского суда Москвы.

Ранее суд признал бизнесмена виновным по части 3 статьи 30 и по части 4 статьи 159 («Покушение на мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. Его приговорили к шести годам колонии и штрафу в размере 500 тысяч рублей.

О задержании Батурина за попытку мошенничества стало известно 1 июля 2021 года. Поводом для этого послужило его обращение с иском о возврате прав на четверть акций строительной компании «Интеко» в суд, которое обвинение квалифицировало как попытку мошенничества. В октябре прокурор запросил для Батурина 7,5 года лишения свободы в колонии общего режима.