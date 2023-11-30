Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:29, 30 ноября 2023Силовые структуры

Гособвинение обжаловало приговор осужденного на шесть лет бизнесмена Батурина

Прокуратура обжаловала приговор бизнесмену Батурину, осужденному на 6 лет

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Гособвинение подало апелляционное представление на приговор бизнесмену Виктору Батурину, отправленному в колонию за попытку мошенничества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебную базу Симоновского суда Москвы.

Ранее суд признал бизнесмена виновным по части 3 статьи 30 и по части 4 статьи 159 («Покушение на мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. Его приговорили к шести годам колонии и штрафу в размере 500 тысяч рублей.

О задержании Батурина за попытку мошенничества стало известно 1 июля 2021 года. Поводом для этого послужило его обращение с иском о возврате прав на четверть акций строительной компании «Интеко» в суд, которое обвинение квалифицировало как попытку мошенничества. В октябре прокурор запросил для Батурина 7,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Взрывы повредили ТЭЦ на юге Украины

      Лаврова сравнили с «легендой номер 17»

      В Евросоюзе назвали незаконным одно из нововведений социальных сетей Meta

      Названа республика России с невероятными блюдами

      В Европе перезапустят названную в честь знаменитого разбойника торговую площадку

      Регина Тодоренко решила подарить квартиру неизвестному

      Тренер «Реала Сосьедад» оценил игру Захаряна в матче Лиги чемпионов

      Названы лучшие способы вложения средств

      Китайская экономика перестала подавать надежды

      Россиянкам назвали самые сексуальные для мужчин детали женского гардероба

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости