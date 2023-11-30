Израиль допустил возвращение мирных жителей на север сектора Газа
CNN: Израиль вернет мирных жителей на север Газы в случае начала операции на юге
США и Израиль допускают возвращение мирных жителей на север сектора Газа в случае начала Тель-Авивом операции на юге анклава, передает телеканал CNN.
Как уточнили журналисты, израильские и американские политики обсуждают вопрос защиты мирных граждан, которые массово ушли на юг сектора Газа. «Среди многих вариантов есть перемещение гражданских лиц обратно на север после окончания там военных операций», — уточнил американский источник.
Ранее журналист Сеймур Херш в США рассказал, что израильской разведке удалось узнать о перемещении удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников на юг сектора Газа.
16 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обратилась к жителям сектора Газа и призвала их срочно эвакуироваться на юг анклава.