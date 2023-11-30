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05:38, 30 ноября 2023Мир

Израиль допустил возвращение мирных жителей на север сектора Газа

CNN: Израиль вернет мирных жителей на север Газы в случае начала операции на юге

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

США и Израиль допускают возвращение мирных жителей на север сектора Газа в случае начала Тель-Авивом операции на юге анклава, передает телеканал CNN.

Как уточнили журналисты, израильские и американские политики обсуждают вопрос защиты мирных граждан, которые массово ушли на юг сектора Газа. «Среди многих вариантов есть перемещение гражданских лиц обратно на север после окончания там военных операций», — уточнил американский источник.

Ранее журналист Сеймур Херш в США рассказал, что израильской разведке удалось узнать о перемещении удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников на юг сектора Газа.

16 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обратилась к жителям сектора Газа и призвала их срочно эвакуироваться на юг анклава.

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      Марина Совина
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