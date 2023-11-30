В Германии обратили внимание на притеснение РПЦ на Украине и в Болгарии
Группа депутатов бундестага Германии от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) обратилась к правительству страны с вопросом о его отношении к притеснениям Русской православной церкви (РПЦ) на Украине и в Болгарии. Факты дискриминации РПЦ в перечисленных государствах депутаты изложили в письме, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».
«Собор Успения Пресвятой Богородицы (Киево-Печерская лавра) — одна из крупнейших обителей православного мира и символ русского православия, с которого началось религиозное обращение древней Киевской Руси. Службы безопасности Украины, Нацполиция и Нацгвардия 22 ноября 2022 года провели обыск на территории Киево-Печерской Лавры», — говорится в обращении парламентариев.
Служба безопасности Украины возбудила дело против Киево-Печерской лавры из-за исполнение песни «Русь-матушка» в одном из храмов лавры. (...) Представители Киево-Печерской лавры заявили, что священник, на службе у которого это произошло, отстранен от должности. В тексте песни говорится: «Звон плывет над Россией, пробуждается матушка Русь»
Более того, члены АдГ напомнили, что обыски проходили не только в Киево-Печерской лавре, но и в Сарненской епархии Московского патриархата, в женском монастыре в селе Серники, а также в Свято-Троицком монастыре в Корце. По словам немецких депутатов, Киев предпринимал попытки законодательно ограничить деятельность РПЦ на Украине еще до начала конфликта с Россией 24 февраля 2022 года.
«1 декабря 2022 года Киево-Печерская лавра был официально перерегистрирована как монастырь Православной церкви Украины. (...) Официальные лица подчеркивают, что между Православной церковью Украины и Русской Православной Церковью уже давно идет серьезный конфликт. 2 декабря 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении наместника Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя). Это привело к разрыву отношений между Русской Православной Церковью и Православной Церковью Украины», — уточняют депутаты бундестага.
По их словам, аналогичные события наблюдаются в Болгарии, государстве — члене Евросоюза (ЕС).
«22 сентября 2023 года была закрыта русская православная церковь в Софии. В Болгарии у Русской церкви есть только один значимый и символический объект — русская церковь в центре болгарской столицы Софии. Русская церковь в Софии (Болгария) была закрыта властями, а священнослужители церкви, которых болгарское государственное агентство национальной безопасности объявило шпионами, были депортированы болгарскими миграционными властями», — пишут члены парламента ФРГ.
Болгарское государство не представило никаких доказательств, подтверждающих обвинения в шпионаже. Поскольку священники не обладают дипломатической неприкосновенностью, (...) следовало инициировать судебный процесс, предполагающий доказательства, что также позволило бы священникам должным образом защититься от выдвинутых обвинений
В связи с этим депутаты поднимают вопрос о соответствии перечисленных решений Хартии ЕС, а именно первого пункта десятой статьи документа, в котором говорится, что каждый человек имеет право на свободу вероисповедания.
«Поскольку Болгария является государством-членом ЕС, а Украина числится кандидатом на вступление в ЕС с 2022 года, и объявлено, что Украина может стать членом ЕС к 2030 году, это означает, что пункт 1 статьи 10 Хартии ЕС об основных правах актуален в обоих случаях. По мнению опрошенных, ранее упомянутые проблемы вызывают ряд вопросов», — отметили авторы парламентского запроса.
В начале ноября Служба безопасности Украины завела дело в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла по нескольким статьями уголовного кодекса. В частности, служба заподозрила, что патриарх распространяет «нарративы Кремля» и посягает на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Кроме того, речь идет об оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной «агрессии России против Украины», планировании, подготовке, развязывании и ведении «агрессивной войны».
С 24 февраля 2022 года по материалам СБУ было заведено 70 уголовных дел против представителей УПЦ, из них 16 — против митрополитов церкви.