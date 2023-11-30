В Германии обратили внимание на притеснение РПЦ на Украине и в Болгарии

В бундестаге ФРГ подняли вопрос о притеснениях РПЦ на Украине и в Болгарии

Группа депутатов бундестага Германии от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) обратилась к правительству страны с вопросом о его отношении к притеснениям Русской православной церкви (РПЦ) на Украине и в Болгарии. Факты дискриминации РПЦ в перечисленных государствах депутаты изложили в письме, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

«Собор Успения Пресвятой Богородицы (Киево-Печерская лавра) — одна из крупнейших обителей православного мира и символ русского православия, с которого началось религиозное обращение древней Киевской Руси. Службы безопасности Украины, Нацполиция и Нацгвардия 22 ноября 2022 года провели обыск на территории Киево-Печерской Лавры», — говорится в обращении парламентариев.

Служба безопасности Украины возбудила дело против Киево-Печерской лавры из-за исполнение песни «Русь-матушка» в одном из храмов лавры. (...) Представители Киево-Печерской лавры заявили, что священник, на службе у которого это произошло, отстранен от должности. В тексте песни говорится: «Звон плывет над Россией, пробуждается матушка Русь» члены бундестага от «Альтернативы для Германии» текст обращения к правительству

Более того, члены АдГ напомнили, что обыски проходили не только в Киево-Печерской лавре, но и в Сарненской епархии Московского патриархата, в женском монастыре в селе Серники, а также в Свято-Троицком монастыре в Корце. По словам немецких депутатов, Киев предпринимал попытки законодательно ограничить деятельность РПЦ на Украине еще до начала конфликта с Россией 24 февраля 2022 года.

«1 декабря 2022 года Киево-Печерская лавра был официально перерегистрирована как монастырь Православной церкви Украины. (...) Официальные лица подчеркивают, что между Православной церковью Украины и Русской Православной Церковью уже давно идет серьезный конфликт. 2 декабря 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении наместника Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя). Это привело к разрыву отношений между Русской Православной Церковью и Православной Церковью Украины», — уточняют депутаты бундестага.

По их словам, аналогичные события наблюдаются в Болгарии, государстве — члене Евросоюза (ЕС).

«22 сентября 2023 года была закрыта русская православная церковь в Софии. В Болгарии у Русской церкви есть только один значимый и символический объект — русская церковь в центре болгарской столицы Софии. Русская церковь в Софии (Болгария) была закрыта властями, а священнослужители церкви, которых болгарское государственное агентство национальной безопасности объявило шпионами, были депортированы болгарскими миграционными властями», — пишут члены парламента ФРГ.

Болгарское государство не представило никаких доказательств, подтверждающих обвинения в шпионаже. Поскольку священники не обладают дипломатической неприкосновенностью, (...) следовало инициировать судебный процесс, предполагающий доказательства, что также позволило бы священникам должным образом защититься от выдвинутых обвинений члены бундестага от «Альтернативы для Германии» текст обращения к правительству

В связи с этим депутаты поднимают вопрос о соответствии перечисленных решений Хартии ЕС, а именно первого пункта десятой статьи документа, в котором говорится, что каждый человек имеет право на свободу вероисповедания.

«Поскольку Болгария является государством-членом ЕС, а Украина числится кандидатом на вступление в ЕС с 2022 года, и объявлено, что Украина может стать членом ЕС к 2030 году, это означает, что пункт 1 статьи 10 Хартии ЕС об основных правах актуален в обоих случаях. По мнению опрошенных, ранее упомянутые проблемы вызывают ряд вопросов», — отметили авторы парламентского запроса.

В начале ноября Служба безопасности Украины завела дело в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла по нескольким статьями уголовного кодекса. В частности, служба заподозрила, что патриарх распространяет «нарративы Кремля» и посягает на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Кроме того, речь идет об оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной «агрессии России против Украины», планировании, подготовке, развязывании и ведении «агрессивной войны».

С 24 февраля 2022 года по материалам СБУ было заведено 70 уголовных дел против представителей УПЦ, из них 16 — против митрополитов церкви.