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13:54, 30 ноября 2023Мир

Лаврова сравнили с «легендой номер 17»

Захарова в шутку сравнила выступившего под № 17 Лаврова с хоккеистом Харламовым

Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

Официальный представитель МИД Мария Захарова в шутку сравнила главу ведомства Сергея Лаврова с хоккеистом Валерием Харламовым. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что на совете глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Лавров выступил под номером 17, в то время как Харламов выходил на лед под этим же номером.

«Вы не поверите, но так совпало: Сергей Викторович Лавров выступает на совете министров иностранных дел ОБСЕ под номером 17. Да, та самая "легенда номер 17", которая будет противостоять вот этому псевдобойкоту со стороны агрессивно настроенной пятерки», — сказала Захарова.

Отмечается, что агрессивно настроенной пятеркой она назвала Польшу, три прибалтийские республики и Украину. Эти страны демонстративно отказались от участия в мероприятии из-за присутствия Лаврова.

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      Виктория Кондратьева
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