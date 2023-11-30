Снесенный метелью россиянин попал на видео

Снесенный вьюгой житель якутского поселка попал на видео

В якутском поселке Тикси уже несколько дней бушует вьюга такой силы, что жителей сносит ветром. Видео разгула стихии публикует Telegram-канал «Борус».

На кадрах видно, как мужчина пытается идти против метельного ветра, но, не в силах противиться ему, падает и катится вниз по склону. Сообщается, что порывы ветра достигают 30 метров в секунду, видимость снижена. Занятия в школах из-за пурги отменены.

На Москву и область 27 ноября обрушилась «черная метель». Это погодное явление, при котором крупные хлопья снега летят практически параллельно поверхности земли, серьезно ухудшая видимость. На улицах городов появились сугробы, ставшие причиной осложнения транспортного движения и задержки авиарейсов. Прошедший в столице и Подмосковье снегопад стал самым мощным за последние 40 лет, сообщал губернатор области Андрей Воробьев.