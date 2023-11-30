Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:12, 30 ноября 2023Среда обитания

Снесенный метелью россиянин попал на видео

Снесенный вьюгой житель якутского поселка попал на видео

В якутском поселке Тикси уже несколько дней бушует вьюга такой силы, что жителей сносит ветром. Видео разгула стихии публикует Telegram-канал «Борус».

На кадрах видно, как мужчина пытается идти против метельного ветра, но, не в силах противиться ему, падает и катится вниз по склону. Сообщается, что порывы ветра достигают 30 метров в секунду, видимость снижена. Занятия в школах из-за пурги отменены.

На Москву и область 27 ноября обрушилась «черная метель». Это погодное явление, при котором крупные хлопья снега летят практически параллельно поверхности земли, серьезно ухудшая видимость. На улицах городов появились сугробы, ставшие причиной осложнения транспортного движения и задержки авиарейсов. Прошедший в столице и Подмосковье снегопад стал самым мощным за последние 40 лет, сообщал губернатор области Андрей Воробьев.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      12 морпехов погибли на полигоне в Ростовской области. Они разожгли костер среди боеприпасов

      В Москве сотни человек эвакуировали из здания из-за утечки токсичного вещества

      Названа причина появления приступов мигрени

      Россиянкам назвали модную замену пуховикам

      Полковника полиции арестовали по делу о миллионной взятке

      Известный российский комик оценил перспективу жизни в другой стране

      Стали известны детали перехода российского борца в иностранную сборную

      Финляндия прекратила приграничное сотрудничество с Россией после решения Москвы

      Король Великобритании Карл III попал в скандал из-за расизма

      В Китае запустят многоразовую ракету в 2024 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости