Литва захотела уменьшить помощь Украине

Глава МИД Литвы Ландсбергис заявил о вынужденном уменьшении помощи Украине

Литва уменьшит объемы помощи Украине, если Европейский союз (ЕС) сократит размеры выплат стране из общего фонда. Об этом сообщает Politico.

«Проблема в том, что, если Европейский фонд мира остановит свою работу, (...) такие малые страны, как моя, будут менее способны помочь Украине теми ресурсами, которые у нас есть», — заявил министр Ландсбергис в разговоре с изданием.

Дипломат выразил беспокойство по поводу политической поддержки Украины, так как все больше стран-членов ЕС участвуют в спорах о выделении финансовой помощи.

«Посмотрите на дебаты (...) о 20 миллиардах евро — все это невероятно сложно. Сначала это была Венгрия, а теперь все больше стран сомневаются, идти ли по этому пути», — отметил министр.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал ЕС найти боеприпасы для Украины за пределами объединения.