Путин рассказал о слезах Силуанова после слов «давай деньги»

Путин: глава Минфина Силуанов заплачет, когда узнает о новых тратах из бюджета

Президент России Владимир Путин пообещал передать министру финансов Антону Силуанову просьбу по поводу участия государственных структур в программе «Менделеевская карта», в рамках которой школьники, студенты и аспиранты могут получать бонусы и скидки. Стенограмма встречи главы государства в Сочи с молодыми учеными размещена на сайте Кремля.

При этом Путин объяснил, что провести новые расходы через федеральный бюджет будет достаточно трудно, так как он уже принят, но правительство может проработать этот вопрос. В целом идею он счел хорошей.

По словам президента, механизм в деле выделения средств простой, но лежит через слезы главы Минфина. «Надо Силуанову сказать: "Давай деньги". Он сейчас будет плакать: "Денег нет"», — пошутил Путин. В то же время он предположил, что подобная мера поддержки окажется не слишком обременительной для бюджета.

С предложением по поводу выделения дополнительных средств к президенту обратилась председатель совета молодых ученых и студентов из Забайкальского государственного университета Анна Шапиева. Она пояснила, что было бы хорошо выдавать молодым ученым особые преференции за сам статус, чтобы продемонстрировать важную роль науки. Впрочем, по ее мнению, в России и так «созданы беспрецедентные меры поддержки для молодежи, для их исследований».

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов 27 ноября. В нем запланированы доходы в объеме 35 триллионов рублей, а расходы — на уровне 36,6 триллионов. Дефицит составит 1,59 триллионов рублей или 0,9 процента ВВП.

Ранее главный научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Александр Федотов рассказал, что как минимум семь регионов России отказались готовить специалистов в области машиностроения, в том числе Амурская область, Кабардино-Балкария и Забайкальский край. По его словам, на такие расходы у регионов просто нет денег, так как обучение требует покупки дорогостоящего оборудования.