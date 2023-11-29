В России рассказали о сложностях с подготовкой кадров в машиностроении

Семь регионов России отказались готовить специалистов в области машиностроения

В России возникли некоторые сложности с подготовкой кадров в машиностроении. Об этом заявил главный научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Александр Федотов, слова которого приводят «Ведомости».

Картина в этой области сложилась «не самая радужная», дал понять Федотов. Готовить инженеров в области машиностроения отказались сразу семь регионов страны, среди которых Амурская область, Кабардино-Балкария и Забайкальский край. При этом в прошлом году регионов, отказавшихся от подготовки таких специалистов, оказалось 14.

Нехватка кадров по этой инженерной специальности достигла максимума за последние десятилетия, подтвердила глава департамента массового подбора персонала кадровой компании Manpower Любовь Смирнова. Индекс HeadHunter в сфере рабочего персонала в ноябре оказался на уровне 1,9 (общее соотношение резюме и опубликованных вакансий), что говорит об остром дефиците.

Российские субъекты часто отказываются от подготовки таких специалистов из-за трудностей с финансированием, пояснила профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Как правило, власти регионов выделяют колледжам больше средств на специальности, которые относятся к стратегически приоритетным, а по остальным финансирование уменьшается, уточнила она.

Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить в России 1 миллион специалистов рабочих профессий в ближайшие пять лет. Оглашая послание Федеральному собранию, он заявил о необходимости подготовки кадров в таких отраслях, как электронная промышленность, робототехника, строительство и машиностроение. Это важно для обеспечения безопасности и конкурентоспособности страны, добавил Путин.

По словам главы государства, при формировании учебных программ нужно исходить из потребностей экономики. К обучению же необходимо подключать специалистов, имеющих опыт работы на сложных производствах, резюмировал он.