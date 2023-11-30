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13:37, 30 ноября 2023Бывший СССР

На Украине обеспокоились чувствами иудеев и устроили обыски в церкви

СБУ устроила обыски в Почаевской лавре из-за оскорбления достоинства иудеев

Фото: Марина Юрченко / РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) устроила обыски в Почаевской Успенской лавре Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В СБУ уточнили, что следственные действия проводятся в рамках уголовного дела о причастности руководства обители к разжиганию национальной вражды и ненависти. По данным следствия, представители лавры обнародовали на сайте монастыря публикацию, в которой «оскорбляли национальную честь и достоинство иудеев, а также разжигали религиозную рознь против представителей всех церквей, кроме УПЦ».

В ведомстве также заявили, что в опубликованном сообщении клирики «поставили под сомнение существование Украины как суверенного государства отдельно от России».

Ранее в ООН сообщали об отсутствии на Украине должного расследования инцидентов против УПЦ. В организации отметили, что с февраля 2022 года в республике было задокументировано 10 случаев физического насилия и шесть случаев угроз, возникавших из-за споров между представителями различных религиозных сообществ.

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      Георгий Нестеров
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