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14:31, 30 ноября 2023Забота о себе

Назван один доступный фрукт для укрепления здоровья

Диетолог Мосли посоветовал каждый день есть яблоки, чтобы реже болеть

Фото: Pxhere

Посещать врачей придется намного реже, если каждый день съедать одно яблоко. Такое мнение выразил диетолог Майкл Мосли, пишет Daily Mirror.

Мосли назвал яблоки доступным универсальным продуктом для укрепления здоровья. Он уточнил, что эти фрукты помогают работе кишечника, снабжают организм витаминами и полезными веществами, позволяют держать под контролем уровень холестерина, а также снижают риск развития диабета. Кроме того, по словам диетолога, яблоки способствуют выработке оксида азота, который борется с воспалением, нормализует кровяное давление и создает благоприятную среду для полезных бактерий в организме.

Мосли посоветовал есть яблоки каждый день в качестве перекуса или вместо десерта после еды. Он убежден, что такая привычка поможет реже болеть, лучше себя чувствовать и в конечном итоге жить дольше.

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      Екатерина Улитина
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