Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:16, 30 ноября 2023Россия

Назван срок первого тестирования использования «Госуслуг» вместо паспорта

Минцифры: использование «Госуслуг» вместо паспорта протестируют в 2024 году

Фото: Daniel Felipe Kutepov / Globallookpress.com

Использование приложения «Госуслуги» вместо паспорта планируют протестировать в 2024 году, такие сроки назвал директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Дмитрий Дубынин. Его слова приводят «Известия».

Представитель ведомства отметил, что в настоящее время ведется работа над проектом постановления, в котором будут определены ситуации, в котором россияне смогут воспользоваться цифровым удостоверением личности. Среди них — обслуживание в банках и МФЦ, покупка билетов на поезда и посадка на рейс, приобретение отдельных категорий товаров.

Дубынин указал, что нововведения внедрят поэтапно, чтобы рынок успел подготовиться. В случае успешного тестирования перечень доступных услуг будет расширен.

Согласно проекту постановления Минцифры, для использования «Госуслуг» в качестве удостоверения личности гражданину следует сдать биометрические данные и разместить фото в приложении. Затем в системе появится специальный QR-код.

В феврале президент России Владимир Путин согласился с идеей применения цифрового паспорта в виде электронного удостоверения личности через аккаунт в мобильном приложении. 18 сентября глава государства подписал соответствующий указ.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Умер Генри Киссинджер. Ему было 100 лет: великий дипломат и бывший госсекретарь США изменил мировую политику XX века

      Россиянка отдохнула в Адлере и описала поездку фразой «на еду ушло 100 тысяч»

      В Госдуме допустили рассмотрение нового запрета на экспорт топлива

      Стало известно о возможном лишении мандатов двух депутатов Госдумы за прогулы

      В России высказались о тактике атак беспилотников на Москву

      Назарбаев в мемуарах рассказал о второй жене и сыновьях

      Назван срок первого тестирования использования «Госуслуг» вместо паспорта

      На Украине обеспокоились превращением советников Зеленского в олигархов

      Минобороны заявило о сбитом в Белгородской области беспилотнике

      В Госдуме предложили изменить подход к школьному образованию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости