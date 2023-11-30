Назван срок первого тестирования использования «Госуслуг» вместо паспорта

Минцифры: использование «Госуслуг» вместо паспорта протестируют в 2024 году

Использование приложения «Госуслуги» вместо паспорта планируют протестировать в 2024 году, такие сроки назвал директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Дмитрий Дубынин. Его слова приводят «Известия».

Представитель ведомства отметил, что в настоящее время ведется работа над проектом постановления, в котором будут определены ситуации, в котором россияне смогут воспользоваться цифровым удостоверением личности. Среди них — обслуживание в банках и МФЦ, покупка билетов на поезда и посадка на рейс, приобретение отдельных категорий товаров.

Дубынин указал, что нововведения внедрят поэтапно, чтобы рынок успел подготовиться. В случае успешного тестирования перечень доступных услуг будет расширен.

Согласно проекту постановления Минцифры, для использования «Госуслуг» в качестве удостоверения личности гражданину следует сдать биометрические данные и разместить фото в приложении. Затем в системе появится специальный QR-код.

В феврале президент России Владимир Путин согласился с идеей применения цифрового паспорта в виде электронного удостоверения личности через аккаунт в мобильном приложении. 18 сентября глава государства подписал соответствующий указ.

