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12:24, 30 ноября 2023Спорт

Немов усомнился в проведении Олимпиады-2024 в Париже

Алексей Немов усомнился в проведении Олимпиады-2024 в Париже
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов усомнился, что летние Олимпийские игры 2024 года в Париже состоятся. Об этом сообщает Sport24.

Он также призвал российских спортсменов, отстраненных от международных стартов, не опускать руки и готовиться к проведению альтернативных соревнований. «Все изменится. Надо просто пережить текущую ситуацию, придумать план, как дальше жить. Не факт, что вообще в Париже состоится Олимпиада!» — отметил Немов.

Экс-гимнаст назвал несправедливым отстранение россиян. «Это трагедия. Люди, которые готовились к Олимпиаде всю жизнь, не имеют возможности показать себя во всю силу, победить, принести золото своей стране, семье», — добавил Немов.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживающих спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется не допускать к участию в турнирах. Решение о допуске атлетов к Играм в Париже пока не принято.

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      Алексей Гусев
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