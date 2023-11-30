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16:26, 30 ноября 2023Экономика

Российский производитель назвал сроки возвращения подушек безопасности в машины

УАЗ: подушки безопасности вернут в автомобили бренда в начале 2025 года

Фото: Oleg Kopyov / Shutterstock / Fotodom

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) вернет подушки безопасности в машины бренда в начале 2025 года. Сроки возвращения систем пассивной безопасности назвал гендиректор предприятия Алексей Спирин, его слова приводит ТАСС.

Подушки безопасности исчезли из комплектации автомобилей в 2022 году после введения антироссийских санкций. Теперь, по словам представителя предприятия, подушки безопасности будут производить на территории индустриального парка УАЗ. Соответствующее соглашение с ПАО «Соллерс» заключили 29 ноября на Международной выставке-форуме «Россия».

Объем инвестиций в запуск производства оценивают в полтора миллиарда рублей. По словам губернатора Ульяновской области Алексея Русских, выпуск подушек безопасности будет локализован на сто процентов вместе с производством рулевых колонок, рулей и ремней безопасности.

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В начале ноября стало известно, что УАЗ переложил стоимость доставки на потребителей. Производитель ввел надбавку в размере 50 тысяч рублей к стоимости, что частично компенсирует доставку машины до салона.

Ранее Росстат заявил, что в России стали выпускать в полтора раза больше машин. В октябре 2023 года объем производства легковых автомобилей составил 59,2 тысячи единиц (плюс 58,4 процента в годовом выражении). С начала 2023-го с конвейеров российских производителей сошло 417 тысяч машин (плюс 8,1 процента год к году).

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      Вячеслав Агапов
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