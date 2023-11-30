«Норникель» поможет двум российским вузам в изучении Арктики

«Норникель» и два российских вуза договорились о совместном изучении Арктики

«Норникель», Сибирский федеральный университет (СФУ) и Заполярный государственный университет им. Н.М. Федоровского (ЗГУ) займутся совместным изучением Арктики. Об этом сообщает официальный Telegram-аккаунт компании.

Заключенное между «Норникелем» и обоими вузами соглашение позволит исследовать вечную мерзлоту и климатические изменения в арктическом регионе, говорится в пресс-релизе. В рамках сотрудничества также будут проводиться совместные мероприятия, в частности студенческие стажировки.

В «Норникеле» подчеркнули, что соглашение открывает новые возможности для научных исследований и способствует развитию Крайнего Севера.

Ранее стало известно, что «Норникель» начал освоение глубочайшего рудника Евразии. Руду в шахте «Глубокая» добывают почти на двухкилометровой глубине. К 2030 году на руднике планируется добывать 3,4 миллиона тонн сырья в год.