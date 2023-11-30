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10:51, 30 ноября 2023Мир

Опубликованы кадры теракта в Иерусалиме

The Times of Israel: опубликованы кадры теракта на въезде в Иерусалим

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Опубликованы кадры теракта на автобусной остановке на въезде в Иерусалим, в результате которого пострадали девять человек. Об этом сообщает The Times of Israel.

На кадрах камеры видеонаблюдения запечатлен момент, когда двое вооруженных людей подъехали к остановке на белом автомобиле и открыли огонь по людям. По данным МИД Израиля, троих пострадавших спасти не удалось, шесть человек ранены.

Двое находившихся при исполнении служебных обязанностей израильских солдат и вооруженный гражданский ликвидировали террористов.

Утром 30 ноября на въезде в Иерусалим произошел теракт. Медики оказывают помощь пострадавшим — они находятся в тяжелом и удовлетворительном состоянии.

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      Семен Александров
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