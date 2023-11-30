Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:26, 30 ноября 2023Путешествия

Пассажира пригрозили выгнать из самолета за надпись на толстовке

Пассажира пригрозили выгнать из самолета за надпись «Палестина» на толстовке

Фото: Unsplash

Пассажир авиакомпании American Airlines едва не оказался выдворен с рейса из-за надписи на одежде. Об этом сообщает портал View from the Wing.

Инцидент произошел на рейсе из Нью-Йорка в Финикс, США. Мужчина поднялся на борт в толстовке с принтом «Палестина». Стюардессы сочли, что это является выражением политической позиции путешественника и может смутить его попутчиков, и пригрозили выгнать его из самолета.

Материалы по теме:
Это залет! Почему авиапассажиры дерутся со стюардессами и достают всех вокруг
Это залет!Почему авиапассажиры дерутся со стюардессами и достают всех вокруг
23 января 2018
Сексуальное декольте, сатана на футболке, угги и голый живот: за что пассажиров могут выгнать из самолета?
Сексуальное декольте, сатана на футболке, угги и голый живот:за что пассажиров могут выгнать из самолета?
6 октября 2023

Пассажиру дали выбор: снять толстовку, вывернуть ее наизнанку или быть снятым с рейса полицейскими. Мужчина подчинился экипажу и скрыл надпись, поскольку, по его словам, не знал своих прав.

Ранее стюардессы авиакомпании Qantas осудили беременную пассажирку за наряд с оголенным животом и довели ее до слез. По словам девушки, сотрудники авиакомпании задавали ей неудобные вопросы по поводу внешнего вида и не хотели пускать на борт.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Шойгу в 1980-е жил в доме советской элиты. Каким он был соседом и как сейчас выглядит это здание?

      В Букингемском дворце попытаются выяснить виновника утечки о «тайных расистах»

      Забивший россиянку из-за ВИЧ военный получил десять лет колонии

      Ренату Литвинову сравнили в сети с новогодней елкой из-за наряда

      Семеро россиян получили сроки за создание террористического джамаата в колонии

      Летевший в Дубай самолет совершил вынужденную посадку из-за проблем с двигателем

      В Британии предрекли победу России в конфликте с Украиной

      В США призвали Запад удвоить усилия по поддержке энергетики Украины

      К ОПЕК+ присоединится еще одна страна

      В Грузии задержали русского националиста Демушкина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости