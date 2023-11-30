Пассажира пригрозили выгнать из самолета за надпись на толстовке

Пассажира пригрозили выгнать из самолета за надпись «Палестина» на толстовке

Пассажир авиакомпании American Airlines едва не оказался выдворен с рейса из-за надписи на одежде. Об этом сообщает портал View from the Wing.

Инцидент произошел на рейсе из Нью-Йорка в Финикс, США. Мужчина поднялся на борт в толстовке с принтом «Палестина». Стюардессы сочли, что это является выражением политической позиции путешественника и может смутить его попутчиков, и пригрозили выгнать его из самолета.

Пассажиру дали выбор: снять толстовку, вывернуть ее наизнанку или быть снятым с рейса полицейскими. Мужчина подчинился экипажу и скрыл надпись, поскольку, по его словам, не знал своих прав.

Ранее стюардессы авиакомпании Qantas осудили беременную пассажирку за наряд с оголенным животом и довели ее до слез. По словам девушки, сотрудники авиакомпании задавали ей неудобные вопросы по поводу внешнего вида и не хотели пускать на борт.