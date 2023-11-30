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15:05, 30 ноября 2023Интернет и СМИ

Суд оштрафовал Pinterest за нарушение российского законодательства

Суд в Москве оштрафовал фотохостинг Pinterest на 12 миллионов рублей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Мировой суд в Москве оштрафовал фотохостинг Pinterest за повторное нарушение законодательства России в области персональных данных, рассказали ТАСС в четверг, 30 ноября, в суде.

«Компания Pinterest Inc. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.11 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 12 миллионов рублей», — рассказали в суде.

Ранее мировой суд Таганского районы Москвы оштрафовал американский сервис для видеоконференций Zoom на 1 миллион рублей.

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      Анастасия Алимпиева
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