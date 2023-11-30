Польша захотела обсудить транспортный безвиз для Украины в Совете ЕС

Польша запросила включить в повестку Совета ЕС транспортный безвиз для Украины

Правительство Польши запросило включить в повестку Совета Европейского союза (ЕС) транспортный безвиз для Украины. Об этом пишет агентство «Интерфакс».

«Транспортная отрасль возлагает большие надежды на заседание Совета по транспорту Европейского союза. Голос транспортной отрасли ЕС должен быть услышан», — цитирует агентство главу польского комитета защиты перевозчиков и работодателей транспорта Вальдемара Ящура.

По его словам, польские перевозчики, которые блокируют четыре пропускных пункта на границе с Украиной, готовы смягчить форму протеста, если Варшава усилит контроль за въезжающими в страну грузовиками.

23 ноября польские перевозчики начали блокировку четвертого контрольно-пропускного пункта Медика — Шегени на польско-украинской границе. Польские фермеры заявили, что присоединятся к протесту дальнобойщиков, поскольку пострадали одними из первых.