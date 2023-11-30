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23:38, 30 ноября 2023Россия

Пожар на вещевом рынке в Ростове-на-Дону вырос втрое

Пожар на вещевом рынке в Ростове-на-Дону вырос до трех тысяч квадратных метров

Кадр: ГУ МЧС России по Ростовской области

Площадь пожара на вещевом рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону выросла до трех тысяч квадратных метров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Чиновник отметил, что угрозы распространения огня на жилые объекты в настоящее время нет.

Ранее сообщалось, что огонь охватил более 1000 квадратных метров. Пожару присвоен третий ранг сложности.

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      Марина Совина
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