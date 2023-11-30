Пожар на вещевом рынке в Ростове-на-Дону вырос втрое
Пожар на вещевом рынке в Ростове-на-Дону вырос до трех тысяч квадратных метров
Площадь пожара на вещевом рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону выросла до трех тысяч квадратных метров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
Чиновник отметил, что угрозы распространения огня на жилые объекты в настоящее время нет.
Ранее сообщалось, что огонь охватил более 1000 квадратных метров. Пожару присвоен третий ранг сложности.