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13:09, 8 сентября 2023Путешествия

В Таиланде сгорела популярная у туристов достопримечательность

The Pattaya News: популярный у туристов плавучий рынок сгорел в Паттайе

Кадр: Pattaya News

Сильный пожар произошел на популярной у туристов достопримечательности Таиланда — плавучем рынке в Паттайе. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Возгорание началось после 19:00 в четверг, 7 сентября. Очевидцы рассказали, что заметили сноп искр в центральной части рынка у деревянных туалетов. Огонь быстро охватил торговые павильоны, построенные из бамбука и древесины. По данным издания, многие продавцы пытались вытащить вещи из огня, а некоторые прыгали в воду, спасая свои жизни.

На место прибыли полиция, пожарные и 20 единиц техники. Около 22:00 вечера специалистам удалось взять пожар под контроль, к тому моменту многие постройки были полностью уничтожены. Предварительно ущерб оценивается минимум в 50 миллионов батов (около 137 миллионов рублей).

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Уточняется, что пожар начался после закрытия торговых рядов, поэтому там было мало людей. При этом несколько сотрудников рынка получили легкие травмы.

Издание подчеркнуло, что плавучий рынок — главная достопримечательность Паттайи. На площади более 60 акров (243 тысячи квадратных метров) работают сотни киосков, которые ежедневно посещают тысячи местных жителей и туристов.

Ранее Паттайю назвали одним из самых доступных курортов Таиланда для россиян. Минимальная стоимость проживания там составляет 1400 рублей за ночь. А наиболее бюджетным вариантом стал Пхукет (от тысячи рублей за ночь).

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    Мария Борисова
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