В Таиланде сгорела популярная у туристов достопримечательность

The Pattaya News: популярный у туристов плавучий рынок сгорел в Паттайе

Сильный пожар произошел на популярной у туристов достопримечательности Таиланда — плавучем рынке в Паттайе. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Возгорание началось после 19:00 в четверг, 7 сентября. Очевидцы рассказали, что заметили сноп искр в центральной части рынка у деревянных туалетов. Огонь быстро охватил торговые павильоны, построенные из бамбука и древесины. По данным издания, многие продавцы пытались вытащить вещи из огня, а некоторые прыгали в воду, спасая свои жизни.

На место прибыли полиция, пожарные и 20 единиц техники. Около 22:00 вечера специалистам удалось взять пожар под контроль, к тому моменту многие постройки были полностью уничтожены. Предварительно ущерб оценивается минимум в 50 миллионов батов (около 137 миллионов рублей).

Уточняется, что пожар начался после закрытия торговых рядов, поэтому там было мало людей. При этом несколько сотрудников рынка получили легкие травмы.

Издание подчеркнуло, что плавучий рынок — главная достопримечательность Паттайи. На площади более 60 акров (243 тысячи квадратных метров) работают сотни киосков, которые ежедневно посещают тысячи местных жителей и туристов.

Ранее Паттайю назвали одним из самых доступных курортов Таиланда для россиян. Минимальная стоимость проживания там составляет 1400 рублей за ночь. А наиболее бюджетным вариантом стал Пхукет (от тысячи рублей за ночь).